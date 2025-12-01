¿Abandonó el trabajo? El Tío Pepe REGAÑA a Eleazar Gómez por dejar sin atender a las gallinas
La Bea y Fabiola Campomanes acusaron a Eleazar Gómez porque las gallinas no tenían alimento ni agua. Resultó que él era el responsable de los animalitos.
A Eleazar Gómez le tocó una llamada de atención de El Mayoral porque, aunque todavía no habían cambiado las asignaciones de la semana, él ya se había ido con las vacas aunque las gallinas no tenían comida ni agua. Fueron La Bea y Fabiola Campomanes quienes avisaron al Tío Pepe.
