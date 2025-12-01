inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

¿Abandonó el trabajo? El Tío Pepe REGAÑA a Eleazar Gómez por dejar sin atender a las gallinas

La Bea y Fabiola Campomanes acusaron a Eleazar Gómez porque las gallinas no tenían alimento ni agua. Resultó que él era el responsable de los animalitos.

La Granja VIP 24/7
A Eleazar Gómez le tocó una llamada de atención de El Mayoral porque, aunque todavía no habían cambiado las asignaciones de la semana, él ya se había ido con las vacas aunque las gallinas no tenían comida ni agua. Fueron La Bea y Fabiola Campomanes quienes avisaron al Tío Pepe.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
