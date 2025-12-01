Sandra Itzel acaba de decir quién es su favorito a ganar La Granja VIP en exclusiva para Ventaneando

Sandra Itzel, quien fue la segunda eliminada de la primera temporada de La Granja VIP; la también actriz reveló en exclusiva para el programa de Ventaneando quién es el granjero que quiere que gane este exitoso reality show, y para sorpresa de muchos fue un participante que ha dado de qué hablar en este proyecto.

¿Quién es el favorito de Sandra Itzel para que gane La Granja VIP?

De acuerdo con las declaraciones de Sandra Itzel, la cantante comentó en un chacaleo que, ella quiere que gane Alfredo Adame. La cantante comentó que el papel que ha desempeñado su excompañero de reality show, le ha servido para que pueda coronarse como el primer monarca de este programa: “Yo quisiera que ganará mi queridísimo Alfredo Adame”, declaró la exparticipante.

Por otro lado, Sandra Itzel también dejó en claro que agradeció que fuera la segunda semana de La Granja VIP, ya que el programa estuvo muy complicado y añadió que, este reality show fue mucho de estrategia, además señaló que, la competencia estuvo muy dura, por lo que, los participantes que siguen se han ganado su sitio en la semana 8 que ha iniciado este lunes 1 de diciembre.

¿Quién es Sandra Itzel?

Su nombre completo es Sandra Itzel Estrada Olvera, nació el 31 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México e inició su carrera en el mundo del espectáculo desde que tenía 4 años de edad. Ha tenido varias participaciones en diversas novelas, sin embargo, uno de los programas donde se ganó el cariño del público fue en Master Chef Celebrity 2024 donde ocupaba el cuaderno de recetas de su abuelita; pero fue la sexta eliminada de este proyecto.

Alfredo Adame y su fuerte discusión con El Patrón en La Granja VIP

Fiel a su estilo Alfredo Adame ha tenido los reflectores en LaGranja VIP, donde uno de sus momentos que dieron de qué hablar, fue cuando tuvo una fuerte pelea con el exluchador, El Patrón. Esta situación inició cuando la estrella de la Lucha Libre defendió a Manola Díaz, quien fue señalada por el conductor por supuestamente dejar caer un recipiente con los ingredientes de la masa.

Alberto del Río señaló que no había sido la culpa de la actriz, y añadió que quien permitió que el recipiente se cayera fue el mismo Alfredo Adame; a lo que sugirió que el actor debería aceptar su error, por lo que le recomendó que tenía que ser más hombrecito. La trifulca no terminó con eso, a lo que Adame insistió que no era su culpa y volvió a culpar a Manola: “Ella soltó el recipiente antes de que metiera la mano y la tuviera bajo control.

Esta pelea aumentó y generó tensión entre todos los habitantes, por lo que Adame soltó un comentario recordando el pasado violento que tuvo el luchador. Del Río no se quedó callado y le respondió que estaba loquito, y lo retó a decirle que, si podía mostrar todo de lo que se le había acusado, que lo hiciera.

