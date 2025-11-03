“Ya acabó con mi tolerancia": KIM SHANTAL reacciona al REGRESO DE ELEAZAR de la nominación

“Me parece demasiado confuso en dónde está lo chido de las cosas que hace”, dijo Kim Shantal después de enterarse de que Eleazar Gómez se salvó de la eliminación por segunda ocasión. Pero, aunque no entiende a quiénes apoya el público, dijo que ya veía venir la salida de Omahi. También aseguró que dejará su “guerra” contra Eleazar.