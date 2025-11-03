“Ya acabó con mi tolerancia": KIM SHANTAL reacciona al REGRESO DE ELEAZAR de la nominación
Kim Shantal dice que “ya no sabe qué onda”, porque Eleazar Gómez se salvó por segunda vez de ser eliminado de La Granja VIP. Dijo que se acabará su “guerra”.
“Me parece demasiado confuso en dónde está lo chido de las cosas que hace”, dijo Kim Shantal después de enterarse de que Eleazar Gómez se salvó de la eliminación por segunda ocasión. Pero, aunque no entiende a quiénes apoya el público, dijo que ya veía venir la salida de Omahi. También aseguró que dejará su “guerra” contra Eleazar.
