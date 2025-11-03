Si naciste en noviembre, estos son los granjeros y granjeras de La Granja VIP 2025 con quienes eres más compatible, según tu signo zodiacal

Como bien sabemos, los nacidos en noviembre están regidos por dos signos llenos de intensidad y pasión: Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) y Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre). Con esas características nos hemos dado la tarea de ver con qué celebridades de La Granja VIP 2025 reúne a 16 celebridades que viven, trabajan y compiten en el campo; podrías llevarte mejor si estuvieras ahí dentro con ellos.

¿Con qué participantes de La Granja VIP tienes compatibilidad?

Esto es lo que dicen las constelaciones:

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los Escorpio son profundos, misteriosos y muy apasionados. Les atraen las personas seguras, intensas y con una energía magnética similar a la suya. Si tú eres Escorpio, eres compatible con:



Lola Cortés – Su carácter fuerte y su autenticidad pueden crear con Escorpio una conexión llena de química y respeto mutuo.

Eleazar Gómez – Ambos comparten un espíritu intenso y emocional que podría ser explosivo… o profundamente romántico.

Kim Shantal – Su carisma natural y sentido del humor equilibrarían el lado serio y reservado de Escorpio.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario es aventurero, optimista y amante de la libertad. Busca relaciones con personas divertidas, creativas y que compartan su deseo de vivir experiencias únicas. Si tú eres Sagitario, eres compatible con:



Jawy Méndez – Ambos disfrutan la adrenalina y las aventuras. Una pareja explosiva, llena de energía y risas.

Lis Vega – Su pasión por el arte y la vida complementa la visión libre y soñadora de Sagitario.

Kike Mayagoitia – Su vibra relajada y actitud positiva pueden conectar profundamente con el optimismo natural de Sagitario.

Si estuvieras en la Granja, siempre podrías elegir tu bando y en quiénes confiar; sin embargo, estas son las sugerencias que dictan las estrellas. Si tú no eres Escorpio ni Sagitario, ¿te gustaría saber con quién de La Granja VIP 2025 serías compatible según tu signo?

