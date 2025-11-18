La Granja VIP | Adame, Enjuiciado por Teo
Teo, indignado tras ver “La Tentación”, confronta a Alfredo Adame en un intenso y explosivo cara a cara.
El ambiente se encendió cuando Teo confrontó directamente a Alfredo Adame por lo que vio en el segmento de “La Tentación”. La reacción de Teo fue de gran enojo e indignación, sintiéndose traicionado por las acciones o comentarios de Adame que fueron exhibidos. A pesar del reclamo, Adame no tomó bien la confrontación, lo que derivó en una escalada de tensión y un fuerte cruce de palabras entre ambos.
