La Granja VIP | Adame, Enjuiciado por Teo

Teo, indignado tras ver “La Tentación”, confronta a Alfredo Adame en un intenso y explosivo cara a cara.

El ambiente se encendió cuando Teo confrontó directamente a Alfredo Adame por lo que vio en el segmento de “La Tentación”. La reacción de Teo fue de gran enojo e indignación, sintiéndose traicionado por las acciones o comentarios de Adame que fueron exhibidos. A pesar del reclamo, Adame no tomó bien la confrontación, lo que derivó en una escalada de tensión y un fuerte cruce de palabras entre ambos.

