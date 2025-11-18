La Granja VIP | La Autenticidad de Manola en la Gala

La actriz Manola Diez hizo una entrada espectacular a la gala, robándose las miradas por su inigualable brillo y auténtica personalidad. Más allá de su look deslumbrante, Diez llegó con la firme intención de despejar las dudas que han estado circulando entre el público. Con la promesa de una conversación sin tapujos, su presencia se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche.