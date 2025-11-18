inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | La Autenticidad de Manola en la Gala

Manola Diez deslumbra, lista para brillar con su carisma y responder a las preguntas que todos quieren escuchar.

La actriz Manola Diez hizo una entrada espectacular a la gala, robándose las miradas por su inigualable brillo y auténtica personalidad. Más allá de su look deslumbrante, Diez llegó con la firme intención de despejar las dudas que han estado circulando entre el público. Con la promesa de una conversación sin tapujos, su presencia se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche.

