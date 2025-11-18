La Granja VIP | Fabiola destrona a Bea: capataz semanal

La Granja VIP fue testigo de un intenso y emocionante juego por la capataza de la semana, que enfrentó cara a cara a Bea y Fabiola. La prueba, que demandó una gran resistencia tanto física como mental, mantuvo a todos al filo del asiento. Tras un extenuante esfuerzo, fue Fabiola quien logró imponerse a su compañera, demostrando un temple inquebrantable y una gran estrategia.