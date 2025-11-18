La Granja VIP | El lado divertido de Manola y el juicio crítico
Manola Diez se ríe a carcajadas con su compilado VIP, pero el tono cambia cuando los críticos la acorralan con las preguntas que el público exige en vivo.
Manola Diez protagonizó uno de los segmentos más esperados de la gala al reaccionar, entre risas y nostalgia, a un compilado de sus momentos más divertidos dentro de La Granja VIP. El tono ligero del programa cambió drásticamente cuando, en exclusiva, los críticos tomaron la palabra.
