La Granja VIP | Legado explosivo: Kim, en peligro

El adiós de Manola Diez de La Granja VIP no fue silencioso. Como parte de su ‘legado’ o último voto, la eliminada dejó una nominación que impactó a todos los concursantes: Kim Shantal. Esta decisión convirtió a Kim en la primera nominada de la semana, abriendo un nuevo frente de batalla y dejando al resto de los granjeros sorprendidos por la estrategia final de Manola.

