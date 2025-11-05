¡Le robó hasta la confianza! En La Granja VIP El Patrón reveló cómo fue víctima de estafa por su “mejor” amigo

Durante el desayuno de hoy, los granjeros decidieron acompañar el café con historias sobre uno de los temas más peligrosos: prestar dinero. Porque claro, un préstamo puede ser más letal que una vaca enojada: o pierdes el dinero, o pierdes al compadre… o las dos cosas.

Entre risas y anécdotas, El Patrón dejó helados a todos cuando contó su experiencia. Resulta que su mejor amigo lo estafó después de acordar invertir en una franquicia en San Antonio, Texas. Y no cualquier negocito pues se soltaron 350 mil dólares, los cuales al principio valieron la pena ya que el lugar era visitado por famosos e importantes invitados.

Socios en la Mentira

Pero, según su socio, el negocio no funcionaba. Le mostró documentos con números más rojos que la salsa y le aseguró que estaban en crisis. Lo que no sabía Alberto Del Río era que el lugar en realidad iba viento en popa y que su “amigo” estaba usando su nombre para engañar a otros inversionistas. En total, diez personas mordieron el anzuelo.

Once meses después, los estafados presentaron una denuncia, y el caso llegó nada menos que al FBI quienes le hicieron ver a El Patrón la magnitud del fraude: en menos de un año, su socio había recaudado 1.5 millones de dólares en tarjetas de crédito y débito… y él no vio ni uno.

Por si fuera poco, todo el mobiliario, los equipos y hasta el local eran rentados, nada estaba a su nombre como se lo hicieron creer.

Durante la charla El Patrón contó que entre las víctimas, hubo un caso especialmente triste: un hombre de Michoacán vendió su casa para invertir en una supuesta franquicia en Laredo. Al perderlo todo, su familia lo abandonó y, tiempo después, decidió quitarse la vida.

Mientras tanto, el estafador vivía a todo lujo. Se compró una mansión a nombre de sus hijos para protegerla, huyó a México y vivió tranquilo unos años… hasta que volvió a Texas, donde lo atraparon. Hoy cumple 20 años (más dos de pilón) en prisión.

Cuando le preguntaron si pensaba recuperar su dinero, El Patrón soltó la frase: “Me voy a gastar más en el abogado”