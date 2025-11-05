¿Estrategia o afecto? Manola Díez ya tiene otra mejor amiga en La Granja VIP: “Tú sí me quieres”

En La Granja VIP, las dinámicas entre los participantes pueden cambiar de un día a otro, y esta semana ha llamado la atención el nuevo lazo que se ha formado entre Manola Díez y Kim Shantal. Aunque ambas ya habían compartido momentos en la competencia, ahora su cercanía parece haberse fortalecido justo cuando Manola atraviesa días complicados.

¿Por qué Manola Díez se está acercando más a Kim Shantal?

Desde el final de la semana pasada, Manola ha atravesado momentos de aislamiento emocional dentro de La Granja VIP. Sus constantes reacciones explosivas, sumadas a los roces con varias de sus compañeras, han tenido consecuencias visibles en el distanciamiento, desgaste anímico e incluso rechazo a participar en actividades cotidianas como alimentarse o arreglarse.

Kim Shantal, sin embargo, ha tenido gestos que marcaron la diferencia. Desde ofrecerle accesorios hasta ayudarla a peinarse, su actitud empática abrió una puerta que Manola no dudó en cruzar. En una escena reciente, mientras Manola le daba un masaje a Kim , le expresó abiertamente el cariño que percibe de su parte: “Tú sí me quieres”, dijo con gratitud, para reconocer el apoyo recibido.

¿Es genuino o parte del juego en La Granja VIP?

Las palabras de Manola durante esa conversación dejaron entrever que valora la conexión con Kim por mucho más que solo el respaldo emocional, también por la confianza que ha surgido entre ambas. Incluso hablaron de estrategias, del comportamiento de otros granjeros y de cómo algunas actitudes pueden jugar en contra dentro de la competencia.

Manola afirmó sentirse cuidada por Kim , al mencionar que sus actos —como prestarle ropa o preocuparse por su bienestar— son señales claras de afecto. Este acercamiento hace que muchos se pregunten si se trata de una amistad real que nació en medio del caos o si es una estrategia para reforzar su posición en el juego.

