A qué hora abren las votaciones de La Granja VIP para salvar a tu nominado favorito, hoy 5 de noviembre

Estamos a unas horas de iniciar uno de los momentos más emocionantes en La Granja VIP. Nos referimos a La Asamblea, el proceso de nominación cara a cara al que se deben enfrentar los granjeros. ¿Ya estás listo? Además de que esta nominación suele ser sinónimo de escándalo, significa que ya casi tendrás la oportunidad de salvar a tu favorito de la eliminación.

¿A qué hora comienzan las votaciones para salvar a un nominado de La Granja VIP?

Cuando termina La Asamblea, se confirman los 4 nominados de La Granja VIP. Y, en cuanto Adal Ramones da el anuncio oficialmente, inician las votaciones para salvar a tu granjero favorito de la eliminación.

Para no perderte el anuncio y tampoco ningún momento del proceso de nominación, tienes que ver el Programa En Vivo de La Granja VIP: se transmite de 9:00 P.M. a 10:30 P.M., puedes disfrutarlo por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial o en la app TV Azteca En Vivo.

La votación para salvar a los nominados comienza el miércoles por la noche y termina hasta el domingo, durante La Gala de Eliminación.

Sin embargo, es importante recordar que la lista de nominados puede cambiar el jueves y viernes, gracias a La Salvación y La Traición.

Quiénes son los nominados en la cuarta semana de La Granja VIP

El lunes quedó nominada Lola Cortés, al ser la persona mencionada en El Legado de Omahi, el tercer eliminado del reality show.

El martes, El Patrón se convirtió en el segundo nominado de la semana. Esto sucedió porque perdió El Duelo ante César Doroteo, luego de que Sergio Mayer Mori (El Capataz) los seleccionara para enfrentarse.

Este miércoles, tras La Asamblea, se definirán dos nominados más. Serán quienes tengan mayoría de votos por parte de sus compañeros.

Cómo votar para salvar a tu favorito en La Granja VIP

Para apoyar a tus granjeros favoritos que estén nominados, puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o hacerlo mediante la app TV Azteca En Vivo. Cada día tienes 10 votos para utilizar, en una sola persona o entre todos los nominados.

Si contestas una breve encuesta ahí mismo, puedes acceder a 10 votos extra para otorgar.