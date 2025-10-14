“Mi mamá ha sido mi gasolina para defender mis sueños": la emotiva declaración de Carolina Ross (VIDEO)

En la emotiva dinámica entre el conductor Adal Ramones y las celebridades de La Granja VIP junto a la fogata, la compositora y cantante conmovió a sus compañeros al recordar el sacrificio hecho por su mamá.

¿Qué conmovió tanto a Carolina Ross?

Seguida de ‘El Patrón’ Alberto del Río, Carolina Ross fue la tercera celebridad en compartir su historia. La cantante señaló que ella y su mamá Luz María son extensiones de ellas mismas y que “ha sido esa gasolina que la ha impulsado a defender el sueño de la música desde que tenía seis años”.

Afirmó que no solamente “la sacó adelante económicamente” como madre divorciada, sino también “espiritual y emocionalmente” y que siempre le dice que “es todo para ella”.

Además, compartió que está muy agradecida con su mamá por la “entrega total”, los sacrificios que hizo y por haber creído en ella, ya que “pudo haber reiniciado su vida, pero prefirió ser mamá".

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.