La Granja VIP
¡Momento de tensión! Así se enteraron los granjeros de LA TRAMPA que hizo Eleazar Gómez

¡La Granja VIP no tolera ningún tipo de injusticia! Adal Ramones les hizo saber a los granjeros que Eleazar Gómez hizo trampa, por lo que le dieron un castigo.

La Granja VIP
“Todos lo vimos": Así fue como Adal le informó a los granjeros que Eleazar Gómez hizo trampa en la primera dinámica para elegir a los 4 finalistas de la prueba del Capataz. Todo tiene consecuencias y la acción de Eleazar ya causó efecto negativo en el siguiente reto.

