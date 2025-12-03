Alfredo Adame dice que Kim Shantal es una mala persona. “Ha vivido un mundo muy chafa”
Alfredo Adame y Eleazar Gómez definen juntos a quiénes quieren ver en la lista de nominados en la semana 8 de La Granja VIP y cuál sería su estrategia.
El Muro, ahora compuesto por el “Golden Boy” y el “Golden Kid”, ya tiene una estrategia que comenzaría en este miércoles de La Asamblea. Mientras platicaban, Alfredo Adame dijo que su “lealtad inquebrantable” es para Eleazar Gómez y que Kim Shantal es “acomplejadísima”.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Kim Shantal
Galerías y Notas Azteca UNO