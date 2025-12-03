inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Alfredo Adame dice que Kim Shantal es una mala persona. “Ha vivido un mundo muy chafa”

Alfredo Adame y Eleazar Gómez definen juntos a quiénes quieren ver en la lista de nominados en la semana 8 de La Granja VIP y cuál sería su estrategia.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

El Muro, ahora compuesto por el “Golden Boy” y el “Golden Kid”, ya tiene una estrategia que comenzaría en este miércoles de La Asamblea. Mientras platicaban, Alfredo Adame dijo que su “lealtad inquebrantable” es para Eleazar Gómez y que Kim Shantal es “acomplejadísima”.

La Granja VIP
Alfredo Adame
Kim Shantal
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×