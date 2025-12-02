inklusion logo Sitio accesible
¡Show de talentos en La Granja VIP! Estas son las reglas del NUEVO RETO que cumplirán los granjeros

Cada granjero debe mostrar su talento y sorprender a todos con un show que sea completamente inesperado. Así fue el anuncio oficial del Tío Pepe.

En los próximos días, cada uno de los granjeros deberá preparar un breve acto que compartirán durante una competencia de talentos. Según les explicó el Tío Pepe, tienen que ensayar casi en secreto para que los demás no sepan exactamente qué harán y todo resulte una sorpresa.

La Granja VIP
