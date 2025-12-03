Fabiola Campomanes dice que sentía mala vibra de Kike Mayagoitia y no entendía por qué

Anoche, después de terminar El Duelo en que César Doroteo quedó nominado, Fabiola Campomanes se sinceró sobre las “malas vibras” que ha sentido y lo estresante que es percibir “toda esa energía y no saber si va para ti”. También dijo que había sentido una actitud diferente de Kike Mayagoitia en días anteriores a su eliminación y que ella sabía que estaría en El Legado, pero nunca entendió por qué.