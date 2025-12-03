Fabiola Campomanes dice que sentía mala vibra de Kike Mayagoitia y no entendía por qué
Fabiola Campomanes se sinceró con El Patrón y César Doroteo sobre toda la energía negativa que ha llegado a percibir pero no sabe si es contra ella.
Anoche, después de terminar El Duelo en que César Doroteo quedó nominado, Fabiola Campomanes se sinceró sobre las “malas vibras” que ha sentido y lo estresante que es percibir “toda esa energía y no saber si va para ti”. También dijo que había sentido una actitud diferente de Kike Mayagoitia en días anteriores a su eliminación y que ella sabía que estaría en El Legado, pero nunca entendió por qué.
