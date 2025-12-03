¡Vuelve la clase de yoga! Los granjeros inician su día con lección grupal impartida por Fabiola Campomanes (VIDEO)
Con el fin de tomarse un momento para relajarse, ‘El Patrón’ Alberto del Río, Kim Shantal y La Bea atendieron la clase de yoga impartida por Fabiola Campomanes antes de desayunar y comenzar con sus actividades en La Granja VIP.
