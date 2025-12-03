inklusion logo Sitio accesible
¡Vuelve la clase de yoga! Los granjeros inician su día con lección grupal impartida por Fabiola Campomanes (VIDEO)

‘El Patrón’ Alberto del Río, Kim Shantal y La Bea atendieron la clase de la nominada con el fin de tomarse un momento para relajarse

Con el fin de tomarse un momento para relajarse, ‘El Patrón’ Alberto del Río, Kim Shantal y La Bea atendieron la clase de yoga impartida por Fabiola Campomanes antes de desayunar y comenzar con sus actividades en La Granja VIP.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
