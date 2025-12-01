Alfredo Adame y Eleazar Gómez hablan de lo que se vio en La Tentación. “La trae conmigo desde que empezó"
“Anda comiendo de la mano de todos”, dice Alfredo Adame sobre Kim Shantal, en compañía de Eleazar Gómez.
Frente a la fogata y durante la guardia de la vaca “Jacinta”, Alfredo Adame y Eleazar Gómez hablaron sobre las estrategias, a su parecer erróneas, de Kim Shantal. También comentaron sobre La Tentación que vio Adame, donde un usuario de X acusaba a Kim y La Bea de querer “meter cizaña” entre ellos dos.
