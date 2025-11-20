inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Alfredo Adame EXPLOTA CON INSULTOS CONTRA Sergio Mori. Lo llama “CANTANTILLO FRACASADO” y “estúpido”

Alfredo Adame y Eleazar Gómez arremetieron contra los granjeros, especialmente el primero se fue contra Sergio Mori. Incluso lo llamó “prángana”.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

A unas horas de que se llevara a cabo La Asamblea de este miércoles, Alfredo Adame y Eleazar Gómez arremetieron contra los otros granjeros. Adame los llamó “mitómanos” y “mediocres”, y en particular habló mal sobre Sergio Mayer Mori.

La Granja VIP
Alfredo Adame
Eleazar Gómez
Sergio Mayer Mori
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×