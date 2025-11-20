Alfredo Adame EXPLOTA CON INSULTOS CONTRA Sergio Mori. Lo llama “CANTANTILLO FRACASADO” y “estúpido”
Alfredo Adame y Eleazar Gómez arremetieron contra los granjeros, especialmente el primero se fue contra Sergio Mori. Incluso lo llamó “prángana”.
A unas horas de que se llevara a cabo La Asamblea de este miércoles, Alfredo Adame y Eleazar Gómez arremetieron contra los otros granjeros. Adame los llamó “mitómanos” y “mediocres”, y en particular habló mal sobre Sergio Mayer Mori.
