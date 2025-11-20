Los granjeros reaccionan a las declaraciones de Alfredo Adame en La Asamblea. “Está mal, el señor”
La Asamblea del miércoles 19 de noviembre dejó llenos de incertidumbre y hasta molestia a los granjeros. Esto dijeron La Bea Kim y El Patrón de Alfredo Adame.
Luego del incidente entre La Bea y Alfredo Adame, y todo lo que se dijo en La Asamblea, los granjeros intercambiaron opiniones. La Bea reiteró que ella no empezó ningún conflicto y Kim Shantal cree que fue una burla la cosas que Adame dijo a Lis Vega y Fabiola Campomanes. El Patrón dijo que “hay una línea que no se cruza”.
