inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Pelea entre Eleazar Gómez y César Doroteo, mira el VIDEO COMPLETO. “No convivo con gente tan rastrera e hipócrita”

Todavía no estaba ni el desayuno, pero ya hubo una primera pelea este jueves en La Granja VIP. Así se levantaron los ánimos entre César Doroteo y Eleazar Gómez.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Un comentario de Eleazar Gómez despertó la molestia de César Doroteo, quien respondió con sarcasmo. A partir de ahí, tuvieron una discusión en la que Eleazar llamó “gente rastrera e hipócrita” a compañeros suyos y Teo le dijo que “hay que estudiar”.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
César Doroteo
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×