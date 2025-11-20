Pelea entre Eleazar Gómez y César Doroteo, mira el VIDEO COMPLETO. “No convivo con gente tan rastrera e hipócrita”
Todavía no estaba ni el desayuno, pero ya hubo una primera pelea este jueves en La Granja VIP. Así se levantaron los ánimos entre César Doroteo y Eleazar Gómez.
Un comentario de Eleazar Gómez despertó la molestia de César Doroteo, quien respondió con sarcasmo. A partir de ahí, tuvieron una discusión en la que Eleazar llamó “gente rastrera e hipócrita” a compañeros suyos y Teo le dijo que “hay que estudiar”.
