Fernando Lozada desata la FURIA de Julio y Niurka por supuestamente ayudar a Azalia (VIDEO)

Azalia Ojeda fue la vencedora del juego clasificatorio de las mujeres para participar de la Prueba del Capataz esta noche. Sin embargo, Fernando Lozada se llevó toda la crítica. Se corrió el chisme de que el influencer había ayudado a “La Negra” enseñándole cómo lanzar los discos, acción que el grupo liderado por Niurka tomó como traición. Julio Camejo y la propia vedette apuntaron contra él.