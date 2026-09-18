“El público me castigó": Kunno está FURIOSO en La Granja VIP y explica sus motivos (VIDEO)
A Kunno cada vez le cuesta más trabajo cumplir con las tareas de Peón en La Granja VIP, en especial porque considera que este rol fue algo en su contra.
Kunno se despertó con el pie izquierdo y ya está fastidiado por estar en el equipo de Peones. Y es que tal como se lo confesó a Fer Lozada, él nunca se ofreció para este trabajo, sino que piensa que el público votó para castigarlo por sus actitudes en La Granja VIP y por eso es que le molesta que sus compañeros no tengan esto en cuenta a la hora de repartir las actividades.