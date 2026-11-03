Niurka se une a Manelyk para eliminar al eslabón más débil de La Granja VIP: “Tú y yo sabemos de este negocio”

La tregua entre Niurka y Manelyk en La Granja VIP ya es casi un hecho, en especial ahora que las dos están convencidas de que Ivonne Montero tiene que estar nominada, ya que representaría el eslabón más debil. Esto porque las dos coincidieron que en las nueve semanas que llevan, ha estado “aburrida” y su fandom no ha mostrado si de verdad pueden salvarla, así que coincidieron en que con lo que saben por su experiencia en este tipo de proyectos, es que lo mejor es que midan qué tan fuerte está ahora y deje de seguir pasando el tiempo mientras ella está sigue tranquila.