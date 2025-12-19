¿Una boda o una casa? Los granjeros responden qué harían con el premio de 2 millones de pesos de La Granja VIP

Adal Ramones y Kristal Silva pasaron una noche en La Granja VIP y, durante su estancia, le preguntaron a los granjeros qué harían con el dinero si se convirtieran en el ganador del reality show. Alfredo Adame pagaría la carrera de su nieto, mientras La Bea usaría el premio para su boda y Eleazar Gómez destinaría todo para prepararse para el nacimiento del hijo que quiere tener con su novia.