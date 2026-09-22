Ivonne Montero se resigna en La Granja VIP y disfruta de un baño al aire libre (VIDEO)

Luego del fuerte regaño que recibió por no respetar el reglamento de los Peones, Ivonne Montero ya está acostumbrándose a que no tiene derecho a las comodidades de La Granja VIP mientras esté en ese rol. Así que en lugar de seguir peleando y haciendo rabietas, parece que quiere tomarse las cosas de la mejor manera y ya hasta le encontró el gusto a bañarse al aire libre sin ayuda de nadie.