Ivonne Montero se resigna en La Granja VIP y disfruta de un baño al aire libre (VIDEO)
A pesar de que estaba renuente a usar la regadera de los Peones en La Granja VIP, Ivonne Montero ya aceptó que es lo que le toca y está optimista.
Luego del fuerte regaño que recibió por no respetar el reglamento de los Peones, Ivonne Montero ya está acostumbrándose a que no tiene derecho a las comodidades de La Granja VIP mientras esté en ese rol. Así que en lugar de seguir peleando y haciendo rabietas, parece que quiere tomarse las cosas de la mejor manera y ya hasta le encontró el gusto a bañarse al aire libre sin ayuda de nadie.