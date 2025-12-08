César Doroteo advierte que ya NO se va a callar ni se va a dejar en La Granja VIP. “Basta de dejarnos pisotear”
César Doroteo dijo al público que él no quiere empezar peleas ni lo hará, pero que responderá si se siente atacado.
Durante la noche del domingo 7 de diciembre, César Doroteo agradeció al público de haberlo salvado por cuarta vez de la tabla de nominación. También respondió a la publicación viral que vio en La Tentación, donde un usuario se burlaba de que él estuviera durmiendo durante el día.
