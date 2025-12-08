César Doroteo admite que muchas cosas le molestaron de Fabiola Campomanes, la octava eliminada. “Sí me quejé mucho de ella”

Justo después de la eliminación de Fabiola Campomanes, César Doroteo relató que en las primeras semanas tuvo una conexión muy especial con ella, pero la relación se fracturó tras la salida de Kike Mayagoitia de La Granja VIP. También admitió que en las últimas dos semanas hubo muchas cosas que le molestaron y “le brincaban” de ella.

