Kim Shantal cuestiona decisiones de Alfredo Adame como último Capataz de La Granja VIP: “No es la mejor de la ideas”

Una de las muchas sorpresas que trajo consigo la polémica gala de eliminación de anoche fue que Alfredo Adame se convirtió en el último Capataz de La Granja VIP y desde que terminó la ceremonia dejó ver que su mandato se distinguiría del resto, ya fuera que sus compañeros coincidieran con él o no, y uno de los primeros cambios no fue tan bien visto por Kim Shantal.

Tanto Adame como Eleazar Gómez habían anticipado en días pasados que para la penúltima semana del reality show, si alguno de ellos lograba hacerse con la codiciada posición, buscarían que cada quien se hiciera de comer, a diferencia de los mandatos previos.

Cabe señalar que Kim Shantal, quien fue una de las primera granjeras en levantarse este día, se mostró en descontento con la decisión del 'Golden Boy', pues consideró que "no es la mejor de las ideas" debido a que "se va a hacer un tiradero" y que ninguno de sus compañeros se haría responsable de lo que ocurra en la cocina, ya que "lo que sí son, son cochinos".

Además, la granjera afirmó que "cocinan bien feo" y que algunos de los granjeros son egoístas debido a que "se cocinan todo lo que encuentran.

Sin embargo, cabe apuntar que la participante le dio el beneficio de la duda al nuevo Capataz y se mostró a la expectativa para saber si el experimento de Alfredo Adame funciona o no.

