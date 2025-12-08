Muere famoso influencer: “Acaba de trascender, te queremos mucho”

El mundo del internet se encuentra de luto, después de que se anunciara la muerte de un famoso influencer, un usuarios que con sus anécdotas y carisma había logrado obtener el cariño de sus seguidores, quienes veían su contenido constantemente.

Se dieron a conocer los hechos por una publicación, que iba acompañada del texto, "Acaba de trascender, te queremos mucho", generando mucha tristeza. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos de qué usuario se trata y todo lo que se sabe al respecto.

¿Quién era ‘El Nono’ Carmine?

En las redes sociales, existía el ‘El Nono’ Carmine, un famoso influencer que se hizo famoso en redes sociales, quien se destacaba por ser una adulto mayor, en su cuenta de TikTok ya contaba con 409.8 millones de seguidores, quienes veían cada uno de sus videos, escuchando todas sus anécdotas y consejos. Logrando miles de vistas en su contenido.

Lamentablemente, en la cuenta de Instagram de @lacasadelnonno1937, se publicó un video el 7 de diciembre del 2025, donde se anunciaba formalmente el fallecimiento del creador de contenido, donde vemos el texto de "Acaba de trascender, te queremos mucho", acompañado de lo siguiente dentro del video:

“Gracias por todos tus consejos y valores, buen viaje nonno, te extrañaremos siempre”

La publicación ya generó 10.8 mil “me gusta”, además de contar con varios mensajes de sus seguidores, quienes detallan que es una noticia lamentable, aprovechando el momento para despedirse y agradecer por todas las anécdotas que compartió con el público.

¿De qué murió el famoso influencer?

El famoso influencer, se observan que en su TikTok el contenido no era tan frecuente. Antes de morir, su última publicación se había realizado el 1 de septiembre. Situación que empezó a preocupar a todos los seguidores que veían su contenido.

Antes de subir la publicación con el texto "Acaba de trascender, te queremos mucho", el 2 de diciembre subieron una imagen en la que se explicaba que ‘El Nono’ se encontraba muy cansado y por lo que debían de dejarlo descansar, además de invitar al público a rezar por él para que esa última etapa sea rápida y en paz. Aunque no se ha explicado a detalle la causa de su fallecimiento.