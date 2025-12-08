Muere cantante repentinamente y filtran la causa de su fallecimiento

Una vez más el mundo de la música se encuentra de luto, debido a que un cantante murió repentinamente, dejando a todos sus seguidores atónitos ante la inesperada noticia. Un artista que dejó un importante legado y una amplia trayectoria artística.

Hasta el momento, ya se han filtrado algunos detalles sobre la causa de su fallecimiento. Para que sepas más al respecto, te explicaremos toda la información que se tiene sobre los lamentables hechos, y revelaremos quién murió.

¿Qué le pasó a Tony Méndez?

Tony Méndez fue un músico mexicano que destacó por estar en la agrupación de Kerigma. Lamentablemente, el importante cantante murió a sus 44 años. Según el Heraldo, de mención que desde el 28 de noviembre el artista ya presentaba algunos problemas de salud delicados.

En la cuenta de Facebook de Kerigma fue donde anunciaron la lamentable y repentina muerte del artista, donde se explica que no estuvo solo y siempre fue acompañado de su familia, además de mencionar que la causa de fallecimiento fue por complicaciones de salud.

Ante los lamentables hechos, amigos y familiares han expresado su tristeza al respecto, quienes desde sus redes sociales han compartido varios mensajes de despedida y cariño hacia la importante celebridad.

¿Quién es Tony Méndez?

Tony Méndez, además de ser un cantante y músico del grupo Kerigma, también se destacó por ser el encargado del salón Rockotitlán, lugar en el que se presentaron bandas mexicanas como Molotov y Caifanes. Se convirtió en un importante pilar dentro del género del rock.

En 2019 se había reunido con los excompañeros de la banda para tomar algunos clásicos. Posteriormente, se supo que el artista había experimentado un cuadro de crítico de salud, por lo que sus familiares hicieron una colecta de dinero para poder hacer el pago de los servicios hospitalarios.

Ante su repentina muerte, ha generado mucho ruido en redes debido a los miles de seguidores que vieron de cerca toda su carrera musical. Aunque no se menciona la causa de fallecimiento exacta, se sabe que el artista ya se encontraba muy débil después de una cirugía y que su familia hizo lo posible por alargar su vida.