El Pueblo Mágico de Oaxaca que es cálido en invierno, ideal para personas de la tercera edad, según la IA

Hay un Pueblo Mágico de Oaxaca que es un poco más cálido que otros aún en invierno, creando un ambiente ideal para las personas de la tercera edad que están buscando un lugar más agradable fuera de la ciudad, ya sea para vacacionar o para mudarse allí en ru retiro.

Uno de los más destacados, según la Inteligencia Artificial (IA) es Mazunte, cuya temperatura promedio es de 27 °C. De hecho, en estas fechas de diciembre, se mantendrá así, con un máximo de 28°C, según el pronóstico del tiempo.

¿Qué hacer en Mazunte, el Pueblo Mágico de Oaxaca?

En Mazunte no solo el clima es delicioso, también las actividades al aire libre que está disponible para todos, así como el hermoso paisaje natural que está alrededor.

(ESPECIAL/SECTUR) Hay un montón de tortugas protegidas en las playas de Mazunte, Pueblo Mágico de Oaxaca.

Se trata de un pueblo costero pequeño que vive tranquilo; puedes disfrutar de una caminata por la playa, disfrutar de la brisa del mar y del relajante sonido del océano.

La Secretaria de Turismo (SECTUR) recomienda tomar precauciones durante la temporada de huracanes que va de mayo a octubre; así que de noviembre a abril suele ser más enriquecedor.

Asimismo, durante este periodo, suele haber atractivo por el surf, el cuidado de las tortugas marinas. Otras actividades imperdibles son:

Ver el amanecer o atardecer en Punta Cometa.

o atardecer en Punta Cometa. Recorrer las playas de alrededor: playa Cometa, playa Mermejita, playa Elefante, Zipolite, y Puerto Ángel.

de alrededor: playa Cometa, playa Mermejita, playa Elefante, Zipolite, y Puerto Ángel. Comer platillos típicos, como el pescado y los maricos en combinación con el clásico mole negro, caldo de piedra, tlayudas, chapulines o los tamales e iguana.

¿Por qué Mazunte es Pueblo Mágico?

Mazunte fue denominado como Pueblo Mágico desde 2015, destacando sus escenarios naturales que han sido testigos del tiempo.

(ESPECIAL/CANVA) Visitar la playa de Mazunte es un paraíso.

Allí se asentaron los zapotecos, quienes dejaron un gran legado; luego, los Aztecas lo usaron como enclave militar y espiritual. De acuerdo con México Desconocido, también se le aplaude a este lugar por su arquitectura autóctona y cotidianidad.

Cómo llegar a Mazunte desde CDMX

Para llegar de CDMX a Mazunte puedes hacerlo de varias formas. Si es en coche, puedes dirigirte por la autopista CDMX - Puebla, y luego, Puebla - Oaxaca. Posteriormente, toma la carretera hacia la costa y desvíate hacia Mazunte.

También puedes llegar a este bello poblado a través de avión al Aeropuerto de Puerto Escondido, o autobús.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene Oaxaca?

Si Mazunte te gustó como una opción cálida para visitar en invierno, entonces seguramente te encantarán recorrer los demás Pueblos Mágicos que tiene el estado de Oaxaca. En total, son 6: