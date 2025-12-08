Eleazar Gómez dice que lo siguen “provocando”. “Me han tenido de enemigo desde la semana uno”
Eleazar Gómez aseguró al público que ha estado intentando pasar el menor tiempo posible “con las personas malas, tóxicas”.
En su primera noche en la Habitación del Capataz, siendo Invitado de Alfredo Adame, Eleazar Gómez dice que los miembros del “Team Cacaraqueo” lo siguen “provocando” y que “su frustración” ha crecido porque no han logrado sacarlo de La Granja VIP. Asegura que ha procurado alejarse de las “personas malas, tóxicas”.
