César Doroteo apoya a Kim Shantal y cuestiona a Alfredo Adame. “Nadie es más que nadie aquí"
César Doroteo le dijo a Kim Shantal que no se sintiera mal por las palabras de Alfredo Adame. La invitó a mirar “hasta dónde has llegado con lo que has tenido”.
Durante la noche del miércoles Kim Shantal estuvo muy afectada por el enfrentamiento que tuvo con Alfredo Adame en La Asamblea. “No es la primera vez que me llama estúpida”, dijo sobre los comentarios sobre su nivel de estudios; también expresó preocupación por el daño que podría causarle a su mamá. César Doroteo le dio algunas palabras de aliento y calificó de “estupidez” lo que dijo el actor.
