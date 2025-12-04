César Doroteo apoya a Kim Shantal y cuestiona a Alfredo Adame. “Nadie es más que nadie aquí"

Durante la noche del miércoles Kim Shantal estuvo muy afectada por el enfrentamiento que tuvo con Alfredo Adame en La Asamblea. “No es la primera vez que me llama estúpida”, dijo sobre los comentarios sobre su nivel de estudios; también expresó preocupación por el daño que podría causarle a su mamá. César Doroteo le dio algunas palabras de aliento y calificó de “estupidez” lo que dijo el actor.