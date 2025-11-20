inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

César Doroteo habla sobre su pelea con Eleazar Gómez. “Tú me caes mal y no te hablo”

César Doroteo explicó a La Bea y Kim Shantal que se enojó porque “estaba de buenas” y Eleazar Gómez tenía mala actitud que lo molestó.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Esta mañana, César Doroteo y Eleazar Gómez tuvieron una discusión en la que se usaron insultos como “gente rastrera” e “hipócrita”. Un rato después, Teo le contó a La Bea y Kim Shantal cómo fue el conflicto; lo apoyó Sergio Mayer Mori, quien atestiguó todo.

La Granja VIP
César Doroteo
Eleazar Gómez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×