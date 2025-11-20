César Doroteo habla sobre su pelea con Eleazar Gómez. “Tú me caes mal y no te hablo”
César Doroteo explicó a La Bea y Kim Shantal que se enojó porque “estaba de buenas” y Eleazar Gómez tenía mala actitud que lo molestó.
Esta mañana, César Doroteo y Eleazar Gómez tuvieron una discusión en la que se usaron insultos como “gente rastrera” e “hipócrita”. Un rato después, Teo le contó a La Bea y Kim Shantal cómo fue el conflicto; lo apoyó Sergio Mayer Mori, quien atestiguó todo.
