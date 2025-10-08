Los creadores de contenido de TikTok YA ESTÁN dentro de La Granja VIP: estas fueron sus primeras impresiones

¡El día llegó! En medio de un clima frío y húmedo pero con mucha emoción, 16 tiktokers entraron con una enorme sonrisa y una actitud inigualable para vivir la experiencia de La Granja VIP por un día : ¡estas fueron sus primeras impresiones!

¿Cómo fue la entrada de los tiktokers elegidos para vivir y trabajar en La Granja VIP por un día?

Vestidos con ropa campestre pero abrigada y con toda la actitud del mundo, los 16 creadores de contenido elegidos para vivir y trabajar en las instalaciones de La Granja VIP fueron recibidos por nuestra host digital Malleezaa y Maxi, el adorado extraterrestre de Movistar que les dieron una cálida bienvenida.

“Sí estoy nerviosa, para mí también es un reto entrar a La Granja VIP (...) esta no es una granja de juguete”, reconoció Mallezaa ante las cámaras al tiempo que detalló que en total son 4 mil metros cuadrados de instalaciones.

Desde el primer momento, influencers como Erika Fernández, Leslie Gallardo, Quique Galdeano, Fernando Lozada, Antonio Betancourt y El Sajat se quedaron con la boca abierta al recorrer la enorme casona: con el celular en la mano, los tiktokers le confirmaron a sus seguidores que La Granja VIP es algo simplemente increíble.

¿Qué declararon los tiktokers antes de entrar a La Granja VIP?

Algunas de las impresiones de los creadores de contenido que se animaron a entrar a La Granja VIP por primera vez fueron las siguientes: ¡Malleza los entrevistó justo antes de que entraran y no pudieron ocultar el furor!

“Estoy impactado por el tamaño de esta granja, está increíble, se ve que está llena de sorpresas y la verdad estoy muy emocionado”.

“Nunca pensé que estuviera tan grande el lugar, estoy muy emocionada y por supuesto que les voy a traer muchos chismes”.

“Vengo a divertirme, a pasarla bien, creo que a algunos no los conozco tanto pero vengo a vivir la experiencia”.

“Se siente súper raro, hace muchísimo frío, la verdad esta es una granja-granja”.

Risas, expresiones de sorpresa, bromas, un ambiente relax y la energía de Mallezaa formaron parte de algunos de los ingredientes que le dieron sabor a los primeros minutos de los tiktokers en La Granja VIP, quienes para calentar los ánimos ya participaron en su primera dinámica: ¡cada uno se presentó ante todos!

El toque de tristeza no tardó en llegar cuando los influencers corroboraron que ¡no hay wi-fi! en La Granja VIP y el alcance de la señal es bastante malo... ¡adiós a la tecnología!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP ya con 16 celebridades listas para trabajar se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno de diversión pero también retos!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: