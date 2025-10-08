Los creadores de contenido de TikTok YA ESTÁN dentro de La Granja VIP: estas fueron sus primeras impresiones
16 influencers se quedaron con la boca abierta cuando disfrutaron las instalaciones por primera vez ¡qué emoción!
¡El día llegó! En medio de un clima frío y húmedo pero con mucha emoción, 16 tiktokers entraron con una enorme sonrisa y una actitud inigualable para vivir la experiencia de La Granja VIP por un día: ¡estas fueron sus primeras impresiones!
¿Cómo fue la entrada de los tiktokers elegidos para vivir y trabajar en La Granja VIP por un día?
Vestidos con ropa campestre pero abrigada y con toda la actitud del mundo, los 16 creadores de contenido elegidos para vivir y trabajar en las instalaciones de La Granja VIP fueron recibidos por nuestra host digital Malleezaa y Maxi, el adorado extraterrestre de Movistar que les dieron una cálida bienvenida.
“Sí estoy nerviosa, para mí también es un reto entrar a La Granja VIP (...) esta no es una granja de juguete”, reconoció Mallezaa ante las cámaras al tiempo que detalló que en total son 4 mil metros cuadrados de instalaciones.
Desde el primer momento, influencers como Erika Fernández, Leslie Gallardo, Quique Galdeano, Fernando Lozada, Antonio Betancourt y El Sajat se quedaron con la boca abierta al recorrer la enorme casona: con el celular en la mano, los tiktokers le confirmaron a sus seguidores que La Granja VIP es algo simplemente increíble.
¿Qué declararon los tiktokers antes de entrar a La Granja VIP?
Algunas de las impresiones de los creadores de contenido que se animaron a entrar a La Granja VIP por primera vez fueron las siguientes: ¡Malleza los entrevistó justo antes de que entraran y no pudieron ocultar el furor!
- “Estoy impactado por el tamaño de esta granja, está increíble, se ve que está llena de sorpresas y la verdad estoy muy emocionado”.
- “Nunca pensé que estuviera tan grande el lugar, estoy muy emocionada y por supuesto que les voy a traer muchos chismes”.
- “Vengo a divertirme, a pasarla bien, creo que a algunos no los conozco tanto pero vengo a vivir la experiencia”.
- “Se siente súper raro, hace muchísimo frío, la verdad esta es una granja-granja”.
Risas, expresiones de sorpresa, bromas, un ambiente relax y la energía de Mallezaa formaron parte de algunos de los ingredientes que le dieron sabor a los primeros minutos de los tiktokers en La Granja VIP, quienes para calentar los ánimos ya participaron en su primera dinámica: ¡cada uno se presentó ante todos!
El toque de tristeza no tardó en llegar cuando los influencers corroboraron que ¡no hay wi-fi! en La Granja VIP y el alcance de la señal es bastante malo... ¡adiós a la tecnología!
No te pierdas un solo minuto del 24/7 de La Granja VIP-TikTok a través de nuestro sitio web: ¡sólo tienes que hacer click acá!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP ya con 16 celebridades listas para trabajar se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reality extremo que estará lleno de diversión pero también retos!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN