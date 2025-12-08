TÚ TIENES EL PODER: Cómo votar para decidir quién podría quedar NOMINADO antes de la semifinal de La Granja VIP

Nos quedan solo dos semanas de La Granja VIP, pero las emociones y expectativas están incluso más altas que antes. Una vez más tú tienes la oportunidad de decidir quién de los granjeros irá a El Duelo y podría quedar nominado, pero esta vez tu voto puede definir lo que ocurrirá en la semifinal del reality show.

Así puedes votar para elegir quién irá a El Duelo del 9 de diciembre en La Granja VIP

Ya están abiertas las votaciones en el sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para repartir o para otorgar a una sola persona; si contestas las preguntas de una breve encuesta, puedes obtener 10 votos extra.

Puedes elegir entre 5 granjeros para ver quién competirá en El Duelo: Kim Shantal, La Bea, César Doroteo, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori. No es elegible Alfredo Adame, porque esta semana es El Capataz, ni tampoco El Patrón, porque él quedó nominado automáticamente el domingo como sanción por ejercer contacto físico durante su pelea con Eleazar.

Cuando Adal Ramones dé el anuncio durante el Programa En Vivo que las votaciones ya terminaron, conoceremos el nombre de la persona que el público eligió.

Qué pasa en El Duelo de La Granja VIP

Cada martes, El Duelo es la competencia mediante la cual se define un nominado de la semana. Una de las dos personas que se enfrentan es definida por El Capataz, mientras la otra es decisión del público.

Anteriormente, en El Duelo competía un granjero y un peón. Sin embargo, a partir de la semana 9 ya no hay peones en La Granja VIP, así que ahora solamente se enfrentarán granjeros.