La Granja VIP | ¡Confirmado! El Patrón se convierte en el segundo nominado

El juego de nominación se vivió con una tensión que podía sentirse en cada rincón de la granja. Segundo a segundo, los granjeros observaron atentos cómo se definía el destino de uno de los jugadores más comentados. Aunque muchos pensaban que Kike sería el elegido, el giro inesperado llegó cuando finalmente se anunció que el Patrón se convirtió en el segundo nominado de la noche, mientras que Kike logró salvarse.