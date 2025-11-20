Fabiola Campomanes inicia su jornada evidenciando a los granjeros: “Les duró un día ser limpios”

Fabiola Campomanes ha demostrado que puede ser una Capataz más que estricta con granjeros y peones por igual y en este día, todavía ni siquiera había salido el Sol y ya estaba evidenciando la falta de rigor de sus compañeros de La Granja VIP.

"Dejaron un tiradero": Fabiola acomoda el desorden de sus compañeros

Todavía ni siquiera eran las 07:00 horas de este jueves cuando Fabiola Campomanes ya se había levantado para comenzar con sus actividades y darse una vuelta por las instalaciones de La Granja VIP cuando se percató de que había un desorden en la cocina.

La actual Capataz del reality show se mostró sorprendida por un numeroso volumen de platos sucios, los cuales estaban regados por toda el área, por lo que decidió tomar la iniciativa y poner manos a la obra para acomodar el desorden que dejaron algunos de sus compañeros la noche anterior.

Fabiola se tomó unos minutos para lavar platos y ollas para después acomodarlos o guardarlos y cabe señalar que incluso se sorprendió de ver la cesta que usan para la recolección de los huevos, ya que debería de estar en el gallinero de La Granja VIP.

Luego de terminar con la inesperada tarea, la Capataz regresó a su habitación para descansar otro momento cuando se topó con su compañera Lis Vega para compartirle la situación que vivió minutos antes.

"Fui a guardar los platos también porque dejaron un tiradero... les duró un día ser limpios", le expresó Fabiola a la cubana con cierta decepción.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

