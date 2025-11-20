inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

El crossover que no esperabas: los granjeros hablan sobre participar en Exatlón México. “Sí la sufres”

“Están bien chidas las competencias”, dice Kim Shantal sobre Exatlón México. Sin embargo, los granjeros concordaron en que se necesita mucha preparación.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Mientras desayunaban, los granjeros platicaron sobre la gran preparación que se requiere para participar en Exatlón México. Eleazar Gómez reveló cómo fue la experiencia de su hermana, quien participó en la primera temporada del reality deportivo. También hablaron de una de las lesiones más fuertes que se han visto ahí.

La Granja VIP
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×