El crossover que no esperabas: los granjeros hablan sobre participar en Exatlón México. “Sí la sufres”
“Están bien chidas las competencias”, dice Kim Shantal sobre Exatlón México. Sin embargo, los granjeros concordaron en que se necesita mucha preparación.
Mientras desayunaban, los granjeros platicaron sobre la gran preparación que se requiere para participar en Exatlón México. Eleazar Gómez reveló cómo fue la experiencia de su hermana, quien participó en la primera temporada del reality deportivo. También hablaron de una de las lesiones más fuertes que se han visto ahí.
