¿Cuál sería el primer ELIMINADO de La Granja VIP si dependiera de Sergio Mayer Mori?

Esta noche conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y aunque para algunas celebridades será un momento bastante difícil de sobrellevar, otras tienen muy claro quién sería esa persona si la decisión dependiera de ellas, tal como el primer capataz del reality show, Sergio Mayer Mori.

¿A quiénes salvaría si pudiera hacerlo?

De la terna de nominados de esta semana, integrada por César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, Mayer Mori señaló ante algunos de sus compañeros que Teo sería su elección como el primer granjero eliminado debido a que es con el que “menos ha convivido” y es que, además, siente que Bea y Caro “aportan más en general”.

“Si se va Bea, me voy a poner muy triste”, dijo el Capataz antes de elogiar la personalidad y la proactividad de la comediante.

Después de especular sobre la popularidad de los nominados y de otros de sus compañeros entre el público que pudiera votar por ellos, Sandra Itzel, quien se encontraba presente en la conversación nocturna, aprovechó la oportunidad para compartir que la eliminación de hoy les “va a abrir mucho el panorama de qué está pasando afuera” porque actualmente “están en blanco”.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.