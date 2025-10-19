Teo hace su maleta ante posible eliminación de La Granja VIP

En la gala de esta noche se revelará al primer eliminado de La Granja VIP y ante la posibilidad de ser la celebridad menos votada por el público, César Doroteo comenzó desde temprano a hacer su maleta.

Poco después de despertarse, el influencer no tardó en empezar a empacar su ropa y sus artículos personales tanto en el granero como en la propia granja.

Ante este hecho, Alfredo Adame se mostró sorprendido, ya que pensaba que el proceso era diferente y no sería necesario hacer la maleta el día de la gala sin la certeza de ser el granjero eliminado de la semana.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

