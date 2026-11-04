Natalia Alcocer cambia la Tabla de Nominados después de darse a conocer la decisión de Kevyn “Bicolor” Contreras con el Huevo Dorado en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” Contreras sorprendio a todos al ser el ganador del Huevo Dorado, aprovecha el poder para sacar a Fernando Lozada y decide meter a Natalia Alcocer a la Tabla de Nominados. Pero los cambios no terminan, ya que Natalia usa el poder que tenía reservado, usándolo para fijar a Mario “Mono” Osuna en la placa hasta el domingo sin posibilidad de salvación en La Granja VIP.