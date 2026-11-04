Natalia Alcocer cambia la Tabla de Nominados después de darse a conocer la decisión de Kevyn “Bicolor” Contreras con el Huevo Dorado en La Granja VIP
¡Cambios de último minuto que movieron la Tabla de Nominados en La Granja VIP! Revive las decisiones de Kevyn “Bicolor” Contreras y Natalia Alcocer en La Asamblea
Kevyn “Bicolor” Contreras sorprendio a todos al ser el ganador del Huevo Dorado, aprovecha el poder para sacar a Fernando Lozada y decide meter a Natalia Alcocer a la Tabla de Nominados. Pero los cambios no terminan, ya que Natalia usa el poder que tenía reservado, usándolo para fijar a Mario “Mono” Osuna en la placa hasta el domingo sin posibilidad de salvación en La Granja VIP.