¡La Asamblea de la semana 9 tuvo fuertes réplicas! Revive algunas de las nominaciones que se hicieron en La Granja VIP
Las estrategias siguen en La Asamblea de La Granja VIP, Granjeros se encargan de nominarse para posicionar a uno más en la Tabla de Nominados; esto paso
Gritos y dramas, los Granjeros viven fuertes nominaciones en La Granja VIP, posicionando a algunos de ellos en la Tabla de Nominados. Si te perdiste algunos de los comentarios que se hicieron, te dejamos los encuentros que se vivieron en La Asamblea.