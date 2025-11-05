‘El Patrón’ no pierde el optimismo tras haber sido nominado: “Estoy muy orgulloso de estar con Lolita Cortés”

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia de anoche fue la nominación de 'El Patrón' tras haber perdido el duelo ante el influencer César Doroteo, luego de que fueran elegidos por el Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, para competir entre ellos y Alberto del Río aprovechó un momento antes de iniciar su jornada de actividades de este día para compartir cómo se siente al respecto.

'El Patrón' elogia a Lolita Cortés

El actual peón compartió ante las cámaras del granero que "está muy orgulloso de estar en esa tabla de nominados con la señora Lolita Cortés" y afirmó que "es un ser humano maravilloso, siempre con una sonrisa sin importar si hace frío o no, o si es muy temprano en la mañana".

Cabe recordar que la también reconocida crítica de 'La Academia' se convirtió el domingo pasado en la primera nominada de la cuarta semana del reality show tras haber sido elegida por Omahi como parte de su Legado.

'El Patrón' también se mostró bastante pensativo por lo que ocurrirá en la ceremonia de asamblea de esta noche, pues en esa gala en donde se conocerán a los siguientes dos nominados de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Lolita Cortés y 'El Patrón' Alberto del Río; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.