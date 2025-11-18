‘El Patrón’ y César Doroteo se muestran inconformes por asignación de tareas en La Granja VIP: “Esto ya nos lo chutamos”

El tradicional reajuste de labores al interior de La Granja VIP tras la elección del Capataz trajo inconformidades por parte de algunos granjeros y en esta ocasión, 'El Patrón' Alberto del Río y César Doroteo expresaron un inconformidad por comenzar con las actividades relacionadas a la limpieza al interior de las instalaciones.

Durante la limpieza de La Granja VIP, Alberto del Río le comentó a Teo que consideraba que hubiera sido mejor que el peón atendiera a los caballos mientras que él se encargara de las gallinas y que las labores de aseo tendrían que haber sido designadas a quienes no las han hecho en lo que va del reality show, como Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez; "esto ya nos lo chutamos", señaló el granjero.

Ambos granjeros aprovecharon la situación para compartir anécdotas de semanas anteriores relacionadas a que si bien Eleazar ya ha estado ligado a esas actividades, el 'eterno nominado' no ha permanecido mucho tiempo vinculado a esas tareas o ha tenido un mal desempeño y que se ha jactado precisamente de lo contrario, de hacerlo por mucho tiempo y bien.

"Nadie quiere hacer esto, pero lo tienen que hacer", coincidieron ambos granjeros en torno a la vital importancia de las actividades de limpieza y la indiferencia de sus compañeros por tomar la iniciativa y aceptar los retos.

Además, 'El Patrón' apuntó que Alfredo Adame y Eleazar Gómez hacen un mal trabajo en el establo por flojera y comentaron las visibles repercusiones de su desempeño.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

