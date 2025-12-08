inklusion logo Sitio accesible
Eleazar Gómez se enoja por la distribución de tareas que aceptó Alfredo Adame. “Yo por eso quería ser El Capataz”

Como “primero al mando”, Eleazar Gómez pidió a Alfredo Adame que mandara a El Patrón a la estación de los cerditos porque no estaba de acuerdo con el reparto.

Minutos después de que Alfredo Adame realizó la distribución de tareas en su primer día como El Capataz, Eleazar Gómez le expresó su descontento por que El Patrón estuviera en la estación de gallinas y borregos; en su lugar, pidió que lo mandaran con los cerditos. El “Golden Boy”, por su parte, pidió a Eleazar que estuviera tranquilo.

