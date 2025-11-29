inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Eleazar Gómez le hace firme invitación a Fabiola Campomanes en La Granja VIP: “Si regresas, únete con nosotros” (VIDEO)

Luego de la fragmentación de alianzas al interior del reality show, el granjero está en busca de nuevos integrantes para ‘El Muro’

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Luego de ayudarle a Fabiola Campomanes a pedalear la bicicleta del granero para que pudiera bañarse con agua caliente, Eleazar Gómez aprovechó el momento para hacerle una seria invitación a la nominada si es que sobrevive a la gala de eliminación de mañana.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
Fabiola Campomanes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×