Eleazar Gómez le hace firme invitación a Fabiola Campomanes en La Granja VIP: “Si regresas, únete con nosotros” (VIDEO)
Luego de la fragmentación de alianzas al interior del reality show, el granjero está en busca de nuevos integrantes para ‘El Muro’
Luego de ayudarle a Fabiola Campomanes a pedalear la bicicleta del granero para que pudiera bañarse con agua caliente, Eleazar Gómez aprovechó el momento para hacerle una seria invitación a la nominada si es que sobrevive a la gala de eliminación de mañana.
