Equipo de Manelyk asegura que Niurka está LLORANDO en el clóset y la llaman: “La loca del pueblo”

La tensión entre Niurka y el resto de los participantes continúa en La Granja VIP. Mientras Manelyk, Azalea, Kenny y La Bebeshita hablaban sobre la convivencia después de la primera eliminación, Kunno aseguró que Niurka estaba llorando en el clóset y se refirieron a ella como “la loca del pueblo”. En medio de la conversación también retomaron el señalamiento que la propia Niurka hizo sobre sus compañeros, a quienes llamó hipócritas porque, según ella, antes varios se odiaban y ahora, después de la eliminación, parecen quererse y llevarse bien. De esta manera, las alianzas y los cambios de actitud volvieron a generar comentarios entre los granjeros.